Азербайджанская таможня начнет сотрудничать с малым бизнесом

8 августа 2018 12:24

Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса страны в среду подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Документ подписали председатель ГТК Сафар Мехтиев и председатель правления Агентства Орхан Мамедов.

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