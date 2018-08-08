Азербайджанская таможня начнет сотрудничать с малым бизнесом

Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса страны в среду подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Документ подписали председатель ГТК Сафар Мехтиев и председатель правления Агентства Орхан Мамедов.

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