Первые аудиокниги социального проекта “Kitabı dinlə” представлены общественности

Международный Банк Азербайджана успешно завершил запись первых аудиокниг для социального проекта "Kitabı dinlə", запущенного по случаю Международного Дня Родного языка - 21 февраля.

Первые аудиокниги размещены на специально разработанном в рамках проекта портале www.kitabidinle.az. На первом этапе в проект вошли такие книги, как "Рассказы" Джалила Мамедкулизаде, произведение "Гулистан" Саади Ширази, роман "Письма незнакомке" и рассказ "Фиалки по средам" Андре Моруа. Все книги на этом портале доступны к прослушиванию онлайн, помимо этого каждый желающий может загрузить их на свой компьютер или телефон.

Основной ценностью этого проекта является тот факт, что все книги были озвучены со стороны наших соотечественников с ограниченными физическими возможностями. Участниками первого этапа проекта, озвучившими книги, стали Севда Сафаралиева, Орхан Адыгезял и Мурад Мамедов. Банк наградил этих участников за оказанную поддержку в реализации этой идеи.

Участник проекта Севда Сафаралиева отметила, что и ранее активно участвовала в проектах, организованных для людей с ограниченными физическими возможностями, однако этот проект стал ее первым опытом в озвучивании аудиокниг. Она отметила: "Как только я увидела объявление Международного Банка Азербайджана, я незамедлительно откликнулась на него. Когда думаешь о том, что рассказы, которые ты зачитываешь кто-то будет с интересом слушать даже спустя десятилетия, то это не может не радовать тебя".

Орхан Адыгезял выразил свою благодарность Международному Банку Азербайджана за организацию подобного проекта: "Несколько ранее я прочел книгу "Письма незнакомке" Андре Моруа и после прочтения во мне зародилось желание порекомендовать эту книгу всем. Когда я стал участником проекта "Kitabı dinlə", я сразу же выступил с просьбой озвучить именно эту книгу. Благодарю организаторов, за то что они позволили мне реализовать эту мечту. Тот факт, что азербайджанские слушатели теперь будут знакомиться с этой книгой, озвученной именно моим голосом, для меня имеет высокую ценность".

Мурад Мамедов сказал, что проект "Kitabı dinlə" стал для него новым опытом: "Произведение "Гулистан" богато архаизмами, что несколько осложняло его чтение. Но я успешно справился и счастлив, что стал частью подобной полезной инициативы".

Директор департамента маркетинга Нигяр Тагирова рассказала о целях этого проекта: "Целью этого проекта является оказание поддержки развитию родного языка в условиях глобализации, увеличению числа электронных ресурсов на азербайджанском языке, а также поддержка активной интеграции граждан с ограниченными физическими возможностями в общество". По ее словам, банк также планирует продолжить реализацию этого проекта с новыми участниками.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 38 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.