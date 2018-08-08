Цены на азербайджанскую нефть продолжают расти

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста седьмого августа составила 75,35 доллара за баррель, что на 0,2 доллара больше показателя понедельника, сообщил Trend в среду источник на нефтегазовом рынке страны, передает Day.Az.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light седьмого августа составила 74,65 доллара за баррель, что на 0,25 доллара больше предыдущей цены. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми - по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта во вторник составила 70,99 доллара за баррель, что на 0,22 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, седьмого августа составила 72,72 доллара за баррель, что на 0,09 доллара больше показателя понедельника.