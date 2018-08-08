Россия высоко оценивает работу Азербайджана в рамках коридора "Север-Юг" - ФОТО

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в среду прошла встреча с замминистра транспорта России Аланом Лушниковым, говорится в сообщении ЗАО, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель структуры Джавид Гурбанов подробно рассказал о транспортно-логистических возможностях Азербайджана, Транскаспийском международном транспортном маршруте, транспортных коридорах "Север-Юг", "Юг-Запад" и железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

Гурбанов отметил, что завершился первый этап работ, связанных с коридором "Север-Юг", находящаяся на территории Азербайджана часть коридора полностью готова к эксплуатации. Данный маршрут сыграет значимую роль в развитии не только Азербайджана, России и Ирана, но и других стран региона, желающих увеличить свой товарооборот.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Азией. Согласно прогнозам, этот коридор создаст условия для выхода европейских стран, России, стран Средней Азии и Кавказа к Персидскому заливу и Индии, интенсификации торговых связей прикаспийских стран с портами Черного моря.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.

Замминистра транспорта России высоко оценил работу, проведенную азербайджанской стороной в рамках транспортного коридора "Север-Юг". Лушников отметил важность мобилизации всех возможностей для привлечения грузопотока к этому маршруту.