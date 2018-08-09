SOCAR начнет поставки в Пакистан и страны Средиземноморья
Компания SOCAR Trading (торговый дом азербайджанской госкомпании SOCAR) рассматривает возможности поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Пакистан, Бенин и ряд государств в регионе Средиземноморья. Об этом сообщили Trend в SOCAR Trading.
На сегодняшний день компания поставила для проекта газовой электростанции на Мальте более 12 партий СПГ.
"Повышенный интерес к СПГ-операциям мы стали проявлять после успешного участия в проекте газовой электростанции на Мальте. После начала операций в рамках проекта в январе 2017 года специалисты SOCAR Trading начали искать подобные проекты по всему миру. Среди стран рассматриваются Пакистан, Бенин и ряд государств в регионе Средиземноморья. Сегодня также продолжаются активные работы в Кот-де-Ивуаре, где запланировано строительство терминала для регазификации сжиженного природного газа. Строительство еще не началось, тем не менее завершена большая часть необходимых исследований и планирования", - отметили в компании.
SOCAR Trading со штаб-квартирой в Женеве была создана в конце 2007 года Госнефтекомпанией Азербайджана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Официальный курс маната на 9 августа
Каким будет курс маната дальше? - ГОВОРИТ ЭКСПЕРТ
Азербайджанский спутник доставлен на космодром во Французской Гвиане - ФОТО
Официальный курс маната на 9 августа
Россия высоко оценивает работу Азербайджана в рамках коридора "Север-Юг" - ФОТО
-
8 Авг. 11:23 14 230
-
8 Авг. 13:11 6 887
-
8 Авг. 16:22 4 220
-
8 Авг. 10:44 3 040
-
8 Авг. 14:00 2 859