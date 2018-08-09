SamsungAddWash - не просто стирает, а отстирывает вашу одежду

Казалось бы, что может быть проще, чем стирка, но самом деле не все так просто. Часто мы сталкиваемся с неотстиранными вещами, причем это могут быть не только пятна на одежде, но и остатки порошка. Доставая в очередной раз одежду из машинки, вы замечаете, что ваши вещи будто "скрепят" и сильно пахнут стиральным порошком. Причин может быть достаточно много - холодная вода, слабый напор и т.д., но вред от некачественно отстиранных вещей колоссален: остатки порошка на одежде способствуют развитию различных болезней дыхательных путей и аллергии. Но с технологией EcoBubble на стиральных машинах Samsung AddWash вы сможете забыть об остатках стирального порошка на вашей одежде.

Дело в том, что стиральные машины с этой технологией оснащены генератором пены, который спустя несколько секунд после старта процесса стирки превращает стиральный порошок в пену. Генератор, пропуская через себя воздух и воду, растворяет моющее средство в воде и превращает его в белоснежную пену. Благодаря ячеистой структуре барабана пузырьки воздуха образуют "подушку" между бельём и барабаном. Ткань скользит внутри барабана, а пена равномерно и быстро проникает в волокна вещей, тем самым обеспечивается эффективное и бережное удаление загрязнений. Стиральные машины с технологией EcoBubble не только полностью смывают моющее средство, но также и экономят электроэнергию, позволяя стирать даже в холодной воде. Загрязнения удаляются без интенсивного воздействия на ткань - вещи сохраняют форму и цвет и долго выглядят как новые.

Самая яркая особенность стиральных машин Samsung AddWash - это дополнительная дверца для дозагрузки белья. Если с обычной стиральной машиной вам пришлось бы дождаться окончания стирки, то здесь достаточно поместить забытую вещь в специальный лоток, и она отправляется в барабан прямо в процессе стирки. Данное решение позволяет добавлять белье в стирку в любое время процесса, просто поставив режим на паузу. Также стиральные машины Samsung AddWash оснащены цифровыми инверторными двигателями, которые обеспечивают бесшумную работу и довольно износоустойчивы в работе. Долговечность и высокая производительность - две ключевые характеристики этих двигателей. Инверторный двигатель в отличии от обычных оснащён магнитами, что предотвращает трение и износ деталей, уменьшая шум и вибрацию. Кроме того, производитель дает 10-летнюю гарантию на работу данного двигателя.

Дополнительную информацию о стиральных машинах Samsung AddWash можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Kontakt, Maxi.az и Optimal.