За 7 месяцев Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 2,5 млн пассажиров

За первые семь месяцев 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 2,5 млн. пассажиров. Данный показатель превышает аналогичный показатель прошлого года на 14%.

На долю Национального авиаперевозчика "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) пришлось 1 млн. 70 тыс. пассажиров, на долю национального лоукостера Buta Airways - 259 тыс. пассажиров.

Всего на международных рейсах было обслужено 2 млн. 150 тыс. пассажиров (86% от общего пассажиропотока). На долю AZAL пришлось 33%, а Buta Airways - 12% от общего числа международных пассажиров.

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает свыше 30 авиакомпаний по более, чем 40 направлениям. Десятку самых популярных международных направлений в июле возглавили Москва, Стамбул, Дубай, Анталья, Шарджа, Киев, Багдад, Тегеран, Бодрум и Тель-Авив. По этим направлениям совершили полеты 371 тыс. пассажиров.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. квадратных метров.

В мае 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев была удостоен максимальной оценки "5 Звезд" от престижной аудиторской компании Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

Также бакинский аэропорт второй год подряд возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.