93% абонентов высоко оценили работу Офисов Обслуживания Клиентов Azercell

За первую половину 2018-го года сотрудниками Телефонного Центра компании были решены 92% из 2.302.00 обращений абонентов

ООО "Azercell Telekom", создавшее и внедряющее инновационную и отвечающую международным стандартам модель системы клиентского обслуживания в Азербайджане, постоянно осуществляет мониторинг и совершенствование своей деятельности в этой области. Так, в опросе по определению уровня Удовлетворенности Клиентов, регулярно проводимого компанией среди своих абонентов, за первую половину 2018-го года Azercell продемонстрировал высокий результат, равный 93%. Оперативное и качественное обслуживание Azercell также отражено и в принципе работы представителей Онлайн Абонентской Службы и Клиентского Обслуживания посредством Социальных Сетей. Так, Сотрудники Онлайн Абонентской Службы компании отреагировали на 105.000 запросов абонентов, а на своей корпоративной Facebook странице сотрудники Azercell показали 100%-й результат по оперативности реагирования на запросы абонентов. Именно благодаря этому положительному показателю, в первом квартале 2018 года Azercell в очередной раз была удостоена сертификата "Socially Devoted" международной службы "Socialbakers". Компания, также, ответив на все вопросы абонентов в социальной сети Twitter, продемонстрировала самые высокие результаты среди местных операторов мобильной связи.

Офисы Обслуживания Клиентов Azercell в первую очередь придерживаются принципов конфиденциальности, точности, нейтральности и оперативности при изучении и обработке обращений от 4,5 миллионной абонентской семьи. Компания, стремящаяся повысить уровень удовлетворенности своих абонентов, с первых дней своей деятельности, внимательно изучает все отзывы и предложения поступающие от них. Следует отметить, что деятельность и качество услуг в Офисах Обслуживания Клиентов и Телефонном Центре Azercell регулярно оцениваются и сертифицируются международными аудиторскими компаниями. Телефонный Центр Azercell был удостоен международного сертификата качества ISO 18295 и ISO 10002:2014 как показатель внедрения системы качественного управления в своей деятельности и высокого уровня организации работы с абонентами по решению их жалоб. Для сведения отметим, что в 1998 году Azercell открыла свой первый Телефонный Центр, работающий в режиме 7/24, а в 2009 создала первый Региональный Телефонный Центр в г. Гянджа. Azercell также впервые в нашей стране презентовал портал Онлайн Абонентской Службы в 2011 году. В 2014 году компания Azercell стал первой компанией в Азербайджане, измеряющей Индекс Лояльности Абонентов (NPS). На сегодняшний день в Баку функционируют 7, а в регионах 27 "Azercell Ekspress" офисов. Кроме того, в Баку функционируют 5, а в регионах 5 Офисов Обслуживания Клиентов Azercell, также Пункты Регистрации Azercell располагаются в 3 Центрах "ASAN Xidmət" в Баку. Все вышеупомянутые показатели говорят о том, что для Azercell абонент всегда находится в центре внимания и его обеспечение высоким уровнем обслуживания является для компании приоритетным.

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ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).