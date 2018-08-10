Азербайджан отчитался по выполнению соглашения ОПЕК+
Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране в июле 2018 года в рамках выполнения Венского соглашения по сокращению производства, сообщили Trend в пятницу в министерстве энергетики страны. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно данным ведомства, в минувшем месяце ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 773 тысячи баррелей, из которых 728 тысяч баррелей пришлись на нефть, а 45 тысяч баррелей - на конденсат.
В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан вновь полностью выполнил обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти.
"Отметим, что в январе текущего года Азербайджан добывал в среднем 814,6 тысячи баррелей в сутки, в феврале - 806 тысяч баррелей, в марте - 794 тысячи баррелей, в апреле - 785,7 тысячи баррелей, в мае - 801 тысячу баррелей, в июне - 792 тысячи баррелей", - отметили в минэнерго.
Совместная техническая комиссия была создана 22 января 2017 года при мониторинговом комитете, сформированном с целью контроля выполнения странами взятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти.
Отметим, что в декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая 2017 года до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению.
На четвертой министерской встрече стран ОПЕК и ОПЕК+ было достигнуто соглашение о возвращении к 100-процентному выполнению сделки, то есть увеличению добычи на один миллион баррелей в сутки. Азербайджан поддержал это новое соглашение стран ОПЕК и ОПЕК+.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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