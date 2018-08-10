Самед Гурбанов возглавил правление Азербайджано-российского делового совета

10 августа 2018 18:11

Самед Гурбанов возглавил правление Азербайджано-российского делового совета, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана, распространенном в пятницу.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Сегодня прошло очередное общее собрание Азербайджано-российского делового совета.

На мероприятии обсуждался ряд организационных вопросов деятельности совета, утвержден его новый состав.

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