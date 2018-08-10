Самед Гурбанов возглавил правление Азербайджано-российского делового совета
10 августа 2018 18:11 332
Самед Гурбанов возглавил правление Азербайджано-российского делового совета, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана, распространенном в пятницу.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend
Сегодня прошло очередное общее собрание Азербайджано-российского делового совета.
На мероприятии обсуждался ряд организационных вопросов деятельности совета, утвержден его новый состав.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!