Стоимость Azeri Light 10 августа превысила $74
Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 10 августа составила 74,08 доллара за баррель, что на 0,66 доллара больше показателя четверга, сообщил Trend в субботу источник на нефтегазовом рынке страны, передает Day.Az.
На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 10 августа составила 73,74 доллара за баррель, что на 1,03 доллара больше предыдущей цены. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми - по железной дороге.
Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 69,94 доллара за баррель, что на 0,61 доллара больше предыдущего показателя.
Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 10 августа составила 71,27 доллара за баррель, что на 0,64 доллара больше показателя четверга.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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