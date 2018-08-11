Азербайджанская трейдинговая компания хочет значительно увеличить поставки СПГ в Пакистан - ДЕТАЛИ

SOCAR Trading (торговый дом азербайджанской госкомпании SOCAR) намерена в перспективе превратиться в одного из крупнейших поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в Пакистан. Об этом сообщили Trend в SOCAR Trading, передает Day.Az.

"SOCAR Trading по-прежнему заинтересована в превращении в одного из главных поставщиков СПГ в Пакистан как через тендеры, так и в рамках долгосрочного соглашения. Эта страна является одним из самых быстрорастущих импортеров этого вида топлива в мире", - подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что SOCAR стала одним из победителей тендера на поставку в Пакистан сжиженного природного газа. Пакистан посредством государственной компании Pakistan LNG Limited приобретает СПГ через тендеры и долгосрочные контракты.

"Для тендера, проведенного в июле 2018 года, SOCAR Trading предоставила предложения по двум долгосрочным опциям, выдвинутым Pakistan LNG Limited. Одно из наших предложений было наиболее конкурентоспособным на тот период поставок. Однако в Pakistan LNG Limited решили не предоставлять эти опции победителям в рамках тендерных правил. В то же время SOCAR является компанией, выбранной для поставок СПГ в Пакистан в рамках долгосрочного соглашения, последовавшего за межгосударственным соглашением в сфере энергетики, подписанным в феврале 2017 года. Данное соглашение было обсуждено и согласовано между сторонами, но еще не было выполнено", - сообщили в SOCAR Trading.

SOCAR Trading со штаб-квартирой в Женеве была создана в конце 2007 года Госнефтекомпанией Азербайджана.

Компания продает основную часть объемов экспорта сырой нефти SOCAR из порта Джейхан (Средиземное море, Турция), осуществляет трейдинг нефти и нефтепродуктов других стран, а также оказывает содействие материнской компании в связи с международными инвестициями. Сфера деятельности SOCAR Trading охватывает страны Европы, Азии и Америки.