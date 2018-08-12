В Баку изменились цены на недвижимость - ПОДРОБНОСТИ

Цены на рынке недвижимости Баку в июле 2018 года выросли на 2,06 процента по сравнению с показателем июня, сообщил Trend генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в области недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По оценкам эксперта, за прошедший месяц рост цен затронул практически все сегменты рынка, за исключением рынка коммерческих объектов.

"Так, цены на первичном рынке жилья за месяц выросли на 0,28 процента, на вторичном рынке - на 0,1 процента, на земельном рынке - на 3,71 процента, на рынке индивидуальных и дачных домов - на 2,64 процента. Аренда жилья подорожала на 3,98 процента, а аренда коммерческих объектов - на 1,32 процента. Цены же на рынке коммерческих объектов сократились в июле на 0,26 процента", - сказал Ибрагимов.

По словам эксперта, рост цен в июле является обычным для рынка недвижимости восстановлением после снижения в июне.

Эксперт отметил, что по сравнению с показателем на конец июля прошлого года цены на рынке недвижимости выросли на 1,7 процента. По его словам, в основном рост связан с удорожанием цен на рынке аренды коммерческих объектов и земельном рынке.

"Так, по сравнению с показателем конца июля 2017 года, цены на вторичном рынке жилья в прошлом месяце выросли на 5,44 процента, земельном рынке - на 12,1 процента, а на рынке аренды коммерческих объектов - на 14,51 процента. При этом на первичном рынке жилья цены снизились на 1,55 процента, на рынке коммерческих объектов - на 8,98 процента, на рынке аренды жилья - на 3,56 процента, а на рынке индивидуальных и дачных домов - на 5,22 процента", - сказал Ибрагимов.

Ранее Ибрагимов в беседе с Trend отметил, что до конца года цены на рынке недвижимости Баку могут вырасти на шесть процентов. По его словам, в целом недвижимое имущество в столице дорожает. Однако происходит это преимущественно за счет рынков коммерческого жилья, земли, индивидуальных и дачных домов.