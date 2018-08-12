Туркменистан предложил провести первый Каспийский экономический форум

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая сегодня на открывшемся в Актау V Саммите глав прикаспийских государств, отметил, что эта встреча является для пяти стран важным событием, сообщает государственное агентство Туркмен довлет хабарлары.

По его словам, завершена очень непростая и кропотливая работа над Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря. В подготовке этого документа на протяжении многих лет участвовали дипломаты, юристы, эксперты в различных областях, сумевшие проявить высокий профессионализм, готовность к компромиссу, учёту интересов партнёров.

Решающим условием общего успеха стали политическая воля и высокая ответственность лидеров прикаспийских государств, сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Мы должны осознавать, что впереди нас ждёт масштабная и очень важная работа. Предстоит разработать алгоритм взаимодействия по отдельным направлениям, продолжил глава Туркменистана, обозначив некоторых из них.

Глава Туркменистана также отметил, что пятистороннее сотрудничество на Каспии во многом зависит от степени вовлечённости пяти стран в торгово-экономические и транспортные процессы.

В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил прикаспийские государства, поддержавшие инициативы Туркменистана, выдвинутые по разработке Соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве прикаспийских государств и о сотрудничестве в сфере транспорта.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил убеждённость, что первый Каспийский экономический форум в 2019 году станет подтверждением готовности пяти стран сложить усилия в данном направлении и предложил провести этот форум в Туркменистане.