Азербайджанская нефть выросла в цене

13 августа 2018 12:08

Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 0,66 доллара или 0,90%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 74,08 доллара/баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).

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