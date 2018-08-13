Азербайджанская нефть выросла в цене
13 августа 2018 12:08 180
Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 0,66 доллара или 0,90%.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 74,08 доллара/баррель.
Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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