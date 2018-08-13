Международные аналитики улучшили прогноз по Азербайджану - ПОДРОБНОСТИ

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз по росту экономики Азербайджана в 2018 году с 1,5 до 2 процентов, говорится в новом отчете агентства.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На 2019 год агентство сохранило прогноз на уровне трех процентов. Росту экономики, в том числе, будут способствовать более высокие цены на нефть и увеличение экспорта газа.

Согласно данным агентства, существенную поддержку кредитному профилю также оказывают крупные финансовые активы страны.

Отметим, что ранее Moody's также сменило прогноз по банковской системе Азербайджана с "негативного" на "стабильный", отметив возможность роста кредитования в стране на пять-десять процентов в этом году.

Кредитные рейтинги Азербайджана недавно также утвердили Fitch Ratings и Standard & Poor's. В отчетах обоих агентств отмечались позитивные изменения в экономике страны. В частности, S&P прогнозирует, что ВВП Азербайджана в среднем будет расти на три процента до 2022 года, а номинальный ВВП за тот же период вырастет с 79 до 93 миллиардов манатов. При этом безработица будет держаться на уровне приблизительно пяти процентов. Агентство Fitch отмечает, что в республике сохранится широкая политическая и социальная стабильность.