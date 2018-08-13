Женщины-предприниматели Азербайджана нацелены на экспорт продукции под национальным брендом на рынки СНГ и Европы

Динамичное развитие женского предпринимательства в Азербайджане поспособствует в перспективе созданию новых брендов и экспорту продукции на внешние рынки в странах СНГ и Европы.

Об этом сказала Trend председатель правления Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана Сакина Бабаева, оценивая нынешний уровень развития женского предпринимательства в стране, передает Day.Az.

Она сообщила, что на сегодняшний день в Азербайджане более 143 тысяч женщин занимаются предпринимательской деятельностью.

"На мой взгляд, это достаточно высокий показатель, и он будет однозначно увеличиваться. Сегодня в Азербайджане 80 процентов валового внутреннего продукта обеспечивается за счет частного сектора, и очевидно, что женщины-предприниматели также вносят немалый вклад в развитие частного сектора", - сказала Бабаева.

По ее словам, в результате проводимых в Азербайджане важных экономических реформ число женщин-предпринимателей в стране значительно возросло.

"На данный момент азербайджанские женщины-бизнесмены, помимо сельскохозяйственной сферы, активно задействованы в сфере здравоохранения и образования. Очень многие из них являются владельцами частных медицинских клиник, а также различных образовательных учреждений. Эффективное использование делового и интеллектуального потенциала женщин повышает уровень занятости населения и развитие среднего и малого бизнеса", - сказала Бабаева.

Как сказала глава ассоциации, в настоящее время в Азербайджане под брендом Made in Azerbaijan выпускается продукция Азербайджанского центра национальной одежды и других предприятий, руководимых предпринимателями-женщинами.

По ее словам, создание ассоциации в первую очередь нацелено на усиление роли женщин в сфере предпринимательства, а также на динамичное развитие малого и среднего бизнеса в Азербайджане.

"Ассоциация женщин-предпринимателей была создана при поддержке Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, и мы рассчитываем, что она поспособствует большей активизации предпринимательской деятельности женщин и в дальнейшем расширению экспортных возможностей страны. На мой взгляд, развитие женского предпринимательства играет важную роль в обществе и, наряду с развитием бизнес-среды в Азербайджане, оно направлено на обеспечение прав женщин и гендерного равенства. Создание правовых основ, предоставление льготных кредитов лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью, введение льготных налоговых ставок во многих сферах, и в частности освобождение от всех налогов предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, создало серьезные возможности для развития бизнеса в стране, в том числе женского предпринимательства. Именно поэтому увеличивается число женщин-предпринимателей, отдающих предпочтение аграрной сфере", - считает глава ассоциации.

По ее словам, рост предпринимательства в Азербайджане является одним из приоритетных направлений экономической политики государства, и за последние годы в стране уделяется особое внимание расширению малого и среднего бизнеса, и в частности развитию женского бизнеса.

"В перспективе это может снизить уровень бедности и повысить социально-экономический авторитет азербайджанских женщин в обществе и регионе", - сказала Бабаева.

Ассоциация женщин-предпринимателей Азербайджана была учреждена в октябре 2017 года.