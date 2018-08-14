Мировое портовое сообщество готово развивать эффективное сотрудничество с Бакинским портом

Румынский порт Констанца совместно с мировым портовым сообществом готов развивать эффективное и плодотворное сотрудничество с Бакинским международным морским торговым портом, сказал Trend представитель румынского порта, передает Day.Az.

Представитель порта Констанца отметил, что румынский морской порт открыт для инициирования совместных проектов с Бакинским портом с целью определения наиболее удачных подходов, обмена знаниями и опытом и дальнейшего увеличения грузопотока.

"Мы приложим все необходимые усилия для содействия активному подходу к текущей ситуации в отношении сотрудничества с Бакинским портом. Мы убеждены, что в будущем будут найдены новые пути и сферы для сотрудничества", - сказал источник в румынском порту.

Он напомнил, что 5 октября 2017 года был подписан меморандум о взаимопонимании между Бакинским международным морским торговым портом и администрацией морского порта Констанца. Документ был подписан по случаю важного события - саммита "Шелковый путь", который состоялся в порту Констанца.

"Это событие стало отправной точкой для ряда других мероприятий и событий, основная цель которых - сотрудничество между портом Констанца и портами, расположенными на Шелковом пути, в особенности Бакинским портом. В данной связи мы продолжали содействовать использованию стратегического положения наших портов, подчеркивая их важную роль в развитии международных коридоров", - сказал источник.

Он также отметил участие порта Констанца в Международной конференции портов и гаваней, которая прошла в этом году в Баку, что является важной платформой для развития сотрудничества между портами.

"В то же время мероприятие "Порт Констанца на Шелковом пути", организованное администрацией порта Констанца в мае этого года, собрало представителей стран Шелкового пути, и по этому случаю мы были очень рады видеть посольство Азербайджана в Румынии в качестве одного из наших уважаемых гостей", - сказал представитель румынского порта.

Он подчеркнул, что во время мероприятий, организованных портом Констанца как в Румынии, так и в других странах, компании из разных сфер имели возможность встретиться с представителями Бакинского порта и ознакомиться с тем, что он может предложить в качестве важного логистического узла в регионе Каспийского моря.

"Порт Констанца представил своим партнерам потенциал Бакинского порта как одного из крупнейших и наиболее развитых морских портов в регионе Каспийского моря, который к тому же играет очень важную роль в Черноморско-Каспийском морском коридоре", - отметил представитель порта Констанца.

Порт Констанца - один из крупнейших портов Черного моря, занимающий площадь 3 926 гектаров и имеющий общий грузопоток в 100 миллионов тонн в год.

Имея очень выгодное положение в коридоре Рейн-Дунай, соединяющем Северное море с Черным морем, порт Констанца играет важную роль в трансъевропейской транспортной сети.

Одним из приоритетов порта Констанца является обеспечение устойчивой связи между Азией и Европой, а также развитие таких важных направлений, как расширение связей со всеми видами транспорта (железнодорожным, автомобильным, речным, воздушным транспортом и с трубопроводами), хорошая транспортная инфраструктура, качество и конкурентоспособность услуг, обеспечение безопасности и охраны окружающей среды и т.д.

Порт Констанца имеет специализированные терминалы, включая терминалы Ro-Ro, и паромы, которые могут обеспечить эффективную транспортировку всех видов грузов. Это крупнейший логистический центр для доставки крупных партий зерна в Европу, а также важнейший центр распределения контейнеров в Черноморском регионе.

Порт Констанца доказал свои конкурентные преимущества благодаря связи с рекой Дунай, обеспечив более короткую, более чистую и дешевую транспортировку грузов, а также сократив время транзита товаров из Центральной Азии, Кавказа и Дальнего Востока в страны Центральной и Восточной Европы.