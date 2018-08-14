В Азербайджане подешевели эти драгметаллы

Стоимость банковских металлов в Азербайджане во вторник снизилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, унция золота 14 августа подешевела по сравнению с понедельником на 22,763 маната, составив 2031,9165 маната, серебра - на 0,3547 маната, до 25,5873 маната, платины - на 31,2205 маната, до 1360,1105 маната, палладия - на 20,2555 маната, до 1515,635 маната за унцию.

Название 14.08.18 13.08.18 Золото XAU 2031,9165 2054,6795 Серебро XAG 25,5873 25,942 Платина XPT 1360,1105 1391,331 Палладий XPD 1515,635 1535,8905

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook