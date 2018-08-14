Глава минэнерго: TANAP усилит энергобезопасность Турции

Трансанатолийский трубопровод (TANAP) усилит энергобезопасность Турции и способствует диверсификации источников энергоносителей.

Об этом, как передают турецкие СМИ, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В то же время TANAP позволит усилить стратегическую роль Турции в регионе, отметил министр. На долю TANAP придется 10 процентов от всего импорта газа в Турцию, что важно с точки зрения диверсификации поставок, добавил он.

По словам министра, три страны - Азербайджан, Турция и Грузия - показали всему миру, что могут реализовать столь крупный проект, способствующий процветанию и росту благосостояния населения региона.

Байрактар подчеркнул, что проект TANAP был реализован в рекордные сроки и его реализация позволит азербайджанскому газу впервые поступить на рынки Европы.

Запуск Фазы "0" проекта TANAP состоялся 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии.

TANAP является частью "Южного газового коридора", церемония запуска первого этапа которого состоялась в Баку 29 мая.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

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