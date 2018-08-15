Международная компания о предстоящих соглашениях по транзиту азербайджанского газа в Европу

Основными приоритетами в рамках реализации проекта по строительству интерконнектора Греция-Болгария (IGB) являются завершение тендеров по основным контрактам - на поставку линейных труб и проектирование, закупки и строительство (EPC-контракт).

Об этом сказала Trend в эксклюзивном интервью исполнительный директор компании ICGB AD (оператор проекта) Теодора Георгиева, передает Day.Az.

"В ближайшие несколько месяцев также ожидается одобрение, подписание и ратификация межправительственного соглашения между Грецией и Болгарией по вопросам налогообложения. На основе решения об освобождении IGB от правил регулируемого доступа третьих сторон к системам передачи энергоресурсов, мы будем готовить к подписанию соглашения о транспортировке газа с грузоотправителями, которые зарезервировали определенную мощность интерконнектора. Ожидается также подписание соглашений о сотрудничестве с соседними операторами", - сказала она.

Среди первоочередных работ исполнительный директор ICGB AD назвала также завершение подписания оответствующих контрактов с финансовыми институтами.

Георгиева сказала, что наиболее важной работой является привлечение основных подрядчиков, что станет практическим условием начала строительства трубопровода.

"Мы считаем, что имеются все условия для реализации проекта. Остается только формализация некоторых элементов, которые уже согласованы и одобрены между заинтересованными сторонами", - сказала она.

Отметим, что IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубометров газа.

TAP стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.