Kapital Bank наградил победителя игр «Брэйн Ринг»
Как сообщалось ранее, Kapital Bank является финансовым партнером телевизионного проекта "Брэйн Ринг". По итогам первого сезона 2018-го года, обладателем кубка "Знаний" стала команда "Гёйчай".
Представители Kapital Bank в рамках сотрудничества встретились с членами команды и поздравили их с победой. Команде было вручено 3000 манат и корпоративные подарки от банка.
Kapital Bank поддерживает интеллектуальные игры и образовательные проекты в рамках социально направленной деятельности. Следует отметить, что помимо игр "Брэйн Ринг" Kapital Bank также является официальным партнером интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?".
Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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