В Азербайджане за финансовые нарушения оштрафованы сотни должностных лиц

В Азербайджане более 450 должностных лиц оштрафованы за финансовые нарушения в бюджетных организациях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Госслужба финансового надзора при министерстве финансов Азербайджана в первом полугодии 2018 года проверила расходование по назначению средств, выделенных из госбюджета на содержание аппаратов глав исполнительной власти девяти районов (городов), благоустройство районов (городов), капитальный и текущий ремонт дорог, зданий жилищного фонда и бюджетных организаций, а также представительствам по городским административно-территориальным округам, структурам, оказывающим услуги по уборке и озеленению, семи городским административным представительствам, пяти учебным учреждениям, пяти учреждениям здравоохранения, двум научным учреждениям, по одному учреждению геодезии и картографии, учреждению социально-медицинской экспертизы и реабилитации, транспортному агентству и учреждению культуры, а также бюджетным организациям городов и районов, проверяемых региональными финансовыми инспекциями службы.

Об этом говорится в итогах по контрольным мерам, проведенным в первой половине 2018 года госслужбой, сообщили в среду в министерстве.

В ходе проверок были выявлены лишние и необоснованные выплаты в размере 3077,9 тысячи манатов, из которых было возвращено 1540,3 тысячи манатов, и приостановлено продолжение других необоснованных выплат.

В отношении 456 должностных лиц, допустивших нарушения финансовых правил в бюджетных организациях, были применены административные штрафы в размере 384,1 тысячи манатов и обеспечена их выплата в госбюджет.

Также генеральному прокурору были направлены документы для правовой оценки недочетов, выявленных в пяти организациях на сумму 1443,1 тысячи манатов, в которых присутствуют признаки присвоения.

Документы по 12 организациям, в которых были выявлены необоснованные выплаты, среди которых аппарат главы Исполнительной власти Шамкирского района, аппарата главы Исполнительной власти Мингячевира, Институт дендрологии Академии наук Азербайджана, НОО по охране растений и техническим растениям министерства сельского хозяйства, санаторий для детей и подростков с костно-туберкулезными заболеваниями им. Е.Гиндеса министерства здравоохранения, Гекчайская, Гобустанская и Масаллинская центральные районные больницы, были направлены в органы прокуратуры для принятия решения о начале производства по делам об административных правонарушениях согласно статье 54-2 Кодекса об административных правонарушениях.

За указанный период служба по решениям правоохранительных органов завершила проверки в трех организациях, и составленные по их результатам документы были направлены в Генеральную прокуратуру.

В настоящее время продолжаются проверки в Евлахском городском филиале минтруда и соцзащиты населения, Наркологическом центре минздрава, в двух средних школах Лачинского районного отдела образования минобразования, а также Управлении медицинской службы Государственного таможенного комитета и его Центральном госпитале.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook