Azer Turk Bank предлагает кредиты студентам по сниженной ставке

Azer Turk Bank с 15-го августа дал старт кампании "Студенческий кредит" для лиц, получающих образование или поступивших в высшие учебные заведения.

Кредит в размере до 5000 манатов предоставляется сроком в 12 и 24 месяца по ставкам 18% и 19% соответственно.

Для того чтобы получить кредит на оплату обучения, необходимо предоставить удостоверение личности, документы, подтверждающие доход, а также принимая во внимание то, что кредит осуществляется посредством перевода, реквизиты соответствующего учебного заведения и справку с указанием годовой суммы оплаты.

Кампания действительна до 30-го сентября.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770.

945, или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.