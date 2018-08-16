ЕБРР назвал условия участия в приватизации Межбанка Азербайджана
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) по-прежнему готов рассмотреть возможность своего участия в процессе приватизации Международного банка Азербайджана (МБА), сказали Trend в головном офисе банка, передает Day.Az.
Собеседник агентства отметил, что ЕБРР в настоящее время ожидает запуска данного процесса.
"ЕБРР рассмотрит эту возможность после того, как процесс приватизации будет надлежащим образом запущен. У нас есть большой опыт работы с аналогичными приватизационными проектами в регионе. Но необходимо отметить, что укрепление корпоративного управления МБА является важным элементом. Данный шаг должен быть предпринят до того, как мы рассмотрим наше потенциальное участие в приватизации банка", - отметил собеседник агентства.
Международный банк Азербайджана, основанный в 1992 году, находится на стадии оздоровления с июля 2015 года, что связано с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций банка. Для восстановления финансовой позиции банка его проблемные активы перешли к небанковской кредитной организации Aqrarkredit. В обмен на проблемные активы НБКО обеспечивает МБА ликвидными средствами. В то же время недавно завершилась реструктуризация зарубежных обязательств МБА. 95,2 процента акций банка принадлежат правительству страны.
Азербайджан сотрудничает с ЕБРР с 1992 года. С начала сотрудничества банк инвестировал более трех миллиардов долларов в 165 проектов в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах Азербайджана. При этом 26 процентов инвестиций приходятся на частный сектор.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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