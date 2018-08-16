Бутик-отель Dinamo Hotel Baku предлагает роскошный отдых своим гостям - ФОТО

Один из обновленных символов столицы Азербайджана, люксовый бутик-отель Dinamo Hotel Baku предлагает уникальный опыт с просторными номерами, изысканной европейской кухней и классическим послеобеденным чаем с самыми вкусными кондитерскими изделиями. Здание, сохранившее свой исторический архитектурный стиль и преобразовавшееся в отель спустя почти век, очаровывает посетителей своей уникальностью и роскошным дизайном.

Dinamo Hotel Baku, расположенный в самом центре города, радует глаз сочетанием 28-и роскошных и изящных номеров, исторической архитектуры, антикварного оборудования и современных технологий. Номера, оформленные в стиле Art Deco, известной дизайнерской студией "Alberto Pinto", характеризуются эксклюзивными тканями, комфортной мебелью и специально оформленными ванными комнатами из мрамора.

Dinamo Hotel Baku, предлагающий гостям на выбор необычные рестораны и роскошный SPA с расслабляющими процедурами, является идеальным местом для прекрасного проведения времени. Ресторан Olympia, отличающийся неповторимым дизайном и уникальной атмосферой, дополняется завораживающей открытой кухней. Специально приглашенный из Германии шеф-повар с международным опытом Давид Моттл обещает настоящее гастрономическое торжество и широкий ассортимент вкусных блюд. Ресторан Olympia, работающий круглосуточно, предлагает гостям возможность воспользоваться выбором из эксклюзивного меню A la carte на ужин в сопровождении ассортимента высококачественных вин

Великолепная терраса с потрясающим видом приглашает любителей кальяна насладиться открытым воздухом, уютной атмосферой и широким выбором напитков. Диджей, выступающий каждые выходные, обещает развлекательное времяпровождение в компании друзей.

Цель Dinamo Hotel Baku, являющегося единственным отелем в Баку, предлагающим круглосуточную службу батлера и консьержа, - безупречное исполнение желаний и потребностей каждого гостя.

Телефон для контакта : 00 994 12 377 20 00

Адресс: город Баку, улица Зарифы Алиевой 32

Facebook - https://www.facebook.com/dinamohotelbaku/

Instagram - https://www.instagram.com/dinamohotelbaku/