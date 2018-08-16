В Азербайджане открыто свыше 120 тыс. рабочих мест

Обнародована численность рабочих мест, открытых в этом году в Азербайджане.

Как сообщили Report в Госкомстате, с 1 января 2014 года по 1 июля 2018 года было открыто 843,5 тыс. рабочих мест, 595,1 тыс. из которых - постоянные, передает Day.Az.

В первом полугодии текущего года было открыто 122,3 тыс. новых рабочих мест, в том числе 64,7 тыс. - постоянных. 44,2% рабочих мест за указанный период было открыто в негосударственном секторе. На долю Баку приходится 25% новых рабочих мест, на долю Нахчыванской АР - 1,1%, на долю регионов - 73,9%, в том числе 40,8% рабочих мест было открыто в Аране, 8,5% - в Гяндже-Газахской зоне, 6,8% - в Лянкяране, 4,7% - в верхней части Карабаха, 4,5% - на Абшероне, 3,1% - в Шеки-Закатальской зоне, 2,7% - в нагорном Ширване, 2,6% - в Губа-Хачмазской зоне, 0,2% - в Кельбаджар-Лачинской экономической зоне.

В первом полугодии 2018 года в стране было закрыто 22,6 тыс. рабочих мест. 91,4% закрытых рабочих мест приходится на долю негосударственного сектора.

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