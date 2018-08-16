Ирано-азербайджанский автозавод начнет экспорт продукции в Россию

Азербайджан и Иран в скором времени начнут экспортировать автомобили, произведённые на совместном автомобильном заводе "Хазар" в Нефтчалинской промышленной зоне, в Россию, Украину и страны СНГ, сказала в четверг директор компании IKCO (Iran Khodro Co.) по Азии, Европе, Америке и СНГ Сабина Нобари.

По ее словам, в настоящее время автомобили, произведенные на данном заводе, продаются только в Азербайджане. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Iran Khodro и азербайджанская автомобильная компания AzEuroCar LLC с марта 2018 года произвели в Азербайджане более 300 единиц семейного седана Dena", - отметила Нобари.

Автомобильный завод "Хазар" расположен на юго-востоке Азербайджана в Нефтчалинской промышленной зоне. На первом этапе завод выпускает две модели - Khazar LD и Khazar SD. Как сообщил ранее Trend Эмин Ахундов, председатель правления компании AzerMash, являющейся одним из совладельцев завода, на данный момент на заводе производятся автомобили под брендом "Khazar", а в будущем начнется производство ряда моделей Peugeot и Renault. Мощность завода составляет около 10 тысяч автомобилей в год..

Ранее сообщалось, что завод в Нефтчале будет также производить модели Dena, Runna, Soren и Samand.

Стоимость автомобилей варьируется в пределах 14-16 тысяч манатов. До конца текущего года на заводе планируется наладить выпуск новых моделей, которые будут стоить несколько дороже - 18-20 тысяч манатов.

Все автомобили, производимые на заводе, соответствуют стандартам Евро-5.

Шестого августа 2016 года крупный иранский автопроизводитель Iran Khodro и азербайджанская компания AzEuroCar ("дочка" AzerMash) подписали соглашение о создании совместного автомобильного завода в Нефтчалинской промышленной зоне. Общая стоимость проекта оценивается в 24 миллиона манатов. 75 процентов инвестиций в завод вложила азербайджанская сторона, а 25 процентов - иранская