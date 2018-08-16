К транзитному коридору "Север-Юг" может присоединиться еще одна страна
Узбекистан может принять участие в международном транспортном коридоре "Север-Юг" (Индия-Иран-Азербайджан-Россия-Казахстан), который призван повысить транспортно-транзитный потенциал региона.
Об этом, как передают в четверг узбекские СМИ, сообщил заместитель премьер-министра Узбекистана Сухроб Холмурадов, открывая XI заседание узбекско-индийской межправительственной комиссии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору "Север-Юг" планируется транспортировать шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - 15-20 миллионов тонн грузов.
Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.
Отметим, что для транзита из стран Центральной и Юго-восточной Азии уже задействован коридор Баку-Тбилиси-Карс, грузы в Россию также движутся по коридору "Север-Юг", соединяющему в настоящее время Иран, Азербайджан и РФ и имеющему перспективы к продлению до Индии и стран Персидского залива.
Заместитель премьер-министра напомнил, что правительство Узбекистана поддержало присоединение Индии к Ашхабадскому соглашению (Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман), что, по мнению Холмурадова, будет способствовать увеличению товарооборота между Индией, Узбекистаном и другими странами Центральной Азии.
Холмуродов также отметил, что рассчитывает на участие представительной делегации Индии в работе планируемой 20−21 сентября в Ташкенте международной конференции "Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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