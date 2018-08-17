Azercell продолжает реализацию социальных проектов, нацеленных на благополучие детей - ФОТО

"Мобильная Глазная" и "Мобильная Стоматологическая" Клиники, реализованные инициатором различных социальных кампаний OOO "Azercell Telekom", продолжают свою деятельность и в жаркие летние месяцы.

Врачи "Мобильной Стоматологической Клиники", регулярно посещающей детские дома и дома престарелых, в июле обследовали 18 детей, проживающих в социальном приюте в поселке Забрат, которым по мере необходимости было назначено лечение. "Мобильная Стоматологическая Клиника" Azercell, оснащенная самым современным медицинским оборудованием, служит защите здоровья детей, в частности воспитанников детских домов и детей, лишенных родительской опеки. Клиника планирует и далее оказывать бесплатную медицинскую помощь людям, нуждающимся в срочной офтальмологической помощи почти во всех регионах нашей страны.

Проект "Мобильная Глазная Клиника", стартовавший 1 июня 2011 года в Международный день защиты детей, также прордолжает оказывать помощь нуждающимся в профилактике глазных заболеваний людям в Баку и во многих регионах Азербайджана. Целью проекта является организация всестороннего офтальмологического обследования у детей, лишенных родительской опеки, престарелых лиц и малообеспеченных семей. Пациенты проходят обследование у профессиональных офтальмологов и получают необходимую консультацию по профилактике глазных заболеваний. В июле врачи Клиники обследовали и назначили лечение 42 малообеспеченным и одиноким лицам при организационной поддержке "Общества Красного Полумесяца". Бесплатным обследованием Клиники воспользовались также 35 детей из Общественного Объединения Социальной Реабилитации "Duyğu", нуждающимся были бесплатно предоставлены очки.

Для сведения отметим, что в рамках проекта с прошлого года в "Мобильной Глазной Клинике" обследование прошли более 1500 человек.

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