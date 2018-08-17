В Азербайджане появится клуб инвесторов для финансирования стартапов - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА

В ближайшее время в Азербайджане будет сформирован клуб инвесторов для финансирования стартап проектов, сказал в пятницу министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде на встрече с победителями шестого конкурса грантов, проведенного Государственным фондом по развитию информационных технологий. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам министра, все старания направлены на то, чтобы азербайджанские стартапы всегда находились в поиске альтернативных финансовых источников.

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