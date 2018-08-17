В одном из регионов Азербайджана создаются центры DOST - ФОТО

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в пятницу в Исмаиллинском районе провел прием жителей Исмаиллинского, Гекчайского, Агсуинского, Шамахинского и Гобустанского районов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе приема ряд лиц были зарегистрированы для получения средства реабилитации, привлечения к профессиональной подготовке и т.д. Некоторые граждане получили направление на рабочие места в соответствии со своими трудовыми навыками. Было принято решение о привлечении ряда безработных и ищущих работу лиц к программе самозанятости для создания мелких семейных хозяйств.

Министр отметил, что органы занятости за семь месяцев этого года смогли обеспечить занятость 2233 жителя Исмаиллинского, Гекчайского, Агсуинского, Шамахинского, Гобустанского районов, около 300 жителей привлечены к профессиональной подготовке.

В этом году, сказал Бабаев, в рамках программы самозанятости в данных пяти районах планируется создать мелкие семейные хозяйства для 323 человек. Также министр сказал, что в этих районах продолжаются работы по обеспечению инвалидов Карабахской войны и семей шехидов квартирами.

По словам министра, в этом регионе также будут созданы центры устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST), жители регионы смогут в более комфортной и простой форме воспользоваться услугами министерства.

Во время приема граждане выразили признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за работу по усилению с каждым годом мероприятий по социальной защите, повышению качества государственных услуг населению, создание условий для того, чтобы население в более комфортной, легкой, а также прозрачной форме воспользовалось этими услугами.

Сахиль Бабаев ознакомился с условиями, созданными для предоставления услуг безработным и ищущим работу лицам на основе современным методов, с проводимой в этой сфере работой, информационной базой рынка труда и т.д.

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