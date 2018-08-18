Снижена стоимость проекта трубопровода для выхода каспийской нефти в Европу - ДЕТАЛИ

Стоимость проекта трубопровода Броды (Украина) - Адамова застава (Польша) снижена приблизительно на 130 миллионов евро по итогам актуализации технико-экономического обоснования (ТЭО).

Об этом сказал Trend гендиректор Международного трубопроводного предприятия (МТП) "Сарматиа" Сергей Скрипка.

Нефтепровод Броды-Плоцк (Адамова застава) является единственной на сегодняшний день недостающей частью Евроазиатского нефтетранспортного коридора. В результате реализации этого проекта страны Каспия получат дополнительный надежный маршрут для поставок своей нефти на европейский рынок, круг новых покупателей, а также расширятся их возможности по работе на смежных рынках. Протяженность трассы составит 377 километров, из которых 120 километров нефтепровода будут построены на территории Украины, 257 километров - Польши.

"В этом году мы закончили актуализацию ТЭО проекта. По ее итогам его стоимость была снижена с 490 до 360 миллионов евро", - сказал Скрипка.

Исходя из выводов ТЭО 30 процентов финансирования должны вложить соучредители компании, отметил гендиректор, добавив, что проект может быть самоокупаемым и реализован без получения грантового финансирования. Ранее ожидалось, что проект получит грант со стороны Еврокомиссии.

"В целом об этом говорить еще рано, потому что мы еще не на этапе организации финансирования. Но если говорить о планах, то, естественно, частичное финансирование необходимо будет получить со стороны наших соучредителей. Я думаю, оно будет на уровне 30 процентов, как рекомендуют нам выводы ТЭО. Кроме того, проект строительства нефтепровода Броды - Адамова застава как часть Евроазиатского нефтетранспортного коридора является проектом общеевропейской заинтересованности и одновременно еще и приоритетным проектом Европейского энергетического сообщества. Будучи в этих двух списках, проект имеет право на получение льготного финансирования со стороны Фонда стратегической инфраструктуры ЕС. Финансирование должно выделяться Европейским инвестиционным банком", - отметил Скрипка.

МТП "Сарматиа" было создано 12 июля 2004 года "Укртранснафтой" и польской компанией PERN Przyjazn.

Участниками МТП "Сарматиа" являются азербайджанская госкомпания SOCAR (25,32 процента), грузинская Georgian Oil and Gas Corporation Ltd (GOGC) (16,09 процента), украинская "Укртранснафта" (28,79 процента), польская Przedsiebiorstwo Eksploatacji Rurociagow Naftowych Przyjazn S.A. (28,79 процента) и литовская AB Klaipedos Nafta (один процент).