Минфин Азербайджана будет оказывать новые электронные услуги - ПОДРОБНОСТИ

Министерству финансов Азербайджана поручено оказывать новые электронные услуги.

В связи с этим Кабинет министров внес изменения в "Правила оказания центральными органами исполнительной власти и созданными Президентом Азербайджанской Республики юридическими лицами публичного права электронных услуг по конкретным сферам" и решение "Об утверждении "Списка видов электронных услуг", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно изменений, министерство финансов будет оказывать такие электронные услуги, как "прием квартальных финансовых данных, предоставленных муниципалитетами", "прием финансовых отчетов, представленных коммерческими организациями и юридическими лицами, публичного права, и объединенных (консолидированных) финансовых отчетов", "прием годовых финансовых отчетов, представленных неправительственными организациями, а также филиалов и представительств неправительственных организаций зарубежных государств", "прием статистических отчетов, представленных юридическими и физическими лицами, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, изготовленными из них ювелирными и другими бытовыми изделиями".

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