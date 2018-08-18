Международные эксперты одобрили кредитное соглашение про проекту TAP

Международная юридическая компания Norton Rose Fulbright поддержала решение консорциума кредиторов выделить финансирование для проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), под гарантию Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA), отмечается в субботу в сообщении компании. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сумма гарантии составляет 1,1 миллиарда долларов. Предоставлена она сроком на 15 лет. Кредит осваивается ЗАО "Южный газовый коридор". Напомним, что MIGA входит в Группу Всемирного банка (ВБ).

Гарантии MIGA обеспечивают защиту в случае, если Азербайджан не выполнит свою суверенную гарантию на платежные обязательства ЗАО по кредитам.

Консорциум кредиторов состоит из AKA Bank, Citi, Crédit Agricole CIB, ING, LBBW, Santander и Société Générale.

"Мы рады принять участие в финансировании такого стратегически важного проекта. Это было первое соглашение между Азербайджаном и MIGA. Гарантии Агентства играют важную роль в обеспечении коммерческого финансирования для проектов", - отметил совладелец Norton Rose Fulbright Энтони Мортон.

Напомним, что 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

А 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.