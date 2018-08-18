Туркменистан может подключиться к проекту Баку-Тбилиси-Карс

Проект железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс может получить продолжение, сказал посол Турции в Туркменистане Мустафа Капуджу, сообщают в субботу турецкие СМИ. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам дипломата, соответствующие проекты уже подготовлены турецкой стороной.

Посол отметил, что данный маршрут может использоваться Туркменистаном для вывода добываемых в этой стране энергоресурсов на мировые рынки.

"У нас имеются планы по продлению проекта Баку-Тбилиси-Карс. Этот маршрут имеет стратегическое значение, как для Турции, так и для Туркменистана. Ашхабад экспортирует нефть и газ, и они хотят увеличить свои доходы. Запасы газа в Туркменистане оцениваются в 26 миллиардов кубометров", - сказал Капуджу.

Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.