SOCAR намерена расширять свою деятельность в Бангладеш - ДЕТАЛИ

Азербайджанская буровая компания SOCAR-AQS намерена расширять свою деятельность в Бангладеш.

Об этом сказал Trend генеральный директор SOCAR-AQS Рамин Исаев, передает Day.Az .

Отметим, что ранее SOCAR-AQS выиграла тендер на проведение буровых работ в Бангладеш. Договор, заключенный в формате 3+1, предусматривает бурение четырех скважин. Стоимость работ оценивается в 35 миллионов долларов. Работы по первой скважине планируется завершить в сентябре текущего года.

"Ожидается, что работы по каждой из скважин будут осуществлены приблизительно за 50 - 60 дней, в зависимости от их глубины. Скважины находятся на расстоянии 60 - 100 километров друг от друга. После завершения работ по одной скважине установка разбирается, а потом опять собирается на месте бурения новой скважины. В целом, у правительства Бангладеш есть планы пробурить 108 разведочных скважин. Мы хотели бы участвовать в этих работах, тем более, у компании [SOCAR-AQS] есть установка и сотрудники в Бангладеш", - сказал Исаев.

По его словам, компания намерена постепенно осваивать новые зарубежные рынки.

"Для этого нужны новые человеческие ресурсы. Мы можем закупить любое оборудование, тем не менее необходимы опытные кадры, способные управлять данным оборудованием", - подчеркнул гендиректор компании.

ООО SOCAR-AQS было создано в 2007 году компаниями SOCAR и Absheron Drilling в качестве совместного предприятия, оказывающего интегрированные услуги по бурению и обслуживанию скважин.

В настоящее время предприятие ведет буровые работы на месторождениях "Гюнешли", "Западный Абшерон", "Умид" и "Булла Дениз".

Акционерами SOCAR-AQS являются компании SOCAR и Nobel Oil Services.