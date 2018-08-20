Samsung Galaxy Note 9 – настоящий прорыв на рынке смартфонов. Совсем скоро - в Баку! - ФОТО

Официальный старт продаж смартпэда Samsung Galaxy Note9 в Азербайджане объявлен на 31 августа.

Итак, чем же нас порадует новый смартфон? Давайте разбираться.



Основные изменения в новинке произошли "под капотом": интеллектуальная камера, повышенная автономность, свежий флагманский процессор и улучшенный стилус S Pen.



Сделаем акцент на нескольких основных плюсах новой модели.



В Galaxy Note9 производитель заметно расширил возможности стилуса S Pen. Аксессуар получил модуль Bluetooth, и теперь, помимо рисования по экрану, с его помощью можно удаленно управлять смартфоном. Например, S Pen можно использовать как кнопку затвора камеры или остановки и запуска воспроизведения музыки. Интересно, что цвет комплектного стилуса и его отображение на экране теперь зависят от цвета самого смартфона. Например, желтый стилус будет рисовать желтым цветом. Что важно: возможности стилуса от сторонних разработчиков будут постоянно расширяться.



Что касается технических характеристик, то основным приятным изменением является увеличение минимального объема встроенной памяти вдвое - до 128 ГБ при 6 ГБ оперативной памяти. При этом, есть возможность установить МикроСД карточку до 512 ГБ.



Еще одним приятным изменением стал увеличенный с 3 300 до 4 000 мАч аккумулятор, который позволит смартфону работать, как минимум, на протяжении суток без подзарядки.

Кроме того, функция гаджета Samsung DeX также обзавелась важным изменением: теперь для ее работы не требуется док-станция. Смартпэд можно напрямую подключить к монитору и пользоваться им как десктопным ПК.



Samsung не менял набор разъемов в смартпэде: слот под карту памяти объемом до 512 ГБ, 3,5-мм аудиоразъем для наушников и пульсометр остались на месте. Samsung Galaxy Note9 также защищен от пыли и воды по стандарту IP68. А это значит, что он может работать на глубине до 1,5 м в дистиллированной воде целых полчаса.



Экран Galaxy Note 9 выполнен по технологии Super AMOLED и имеет то же разрешение и соотношение сторон, что и у Galaxy Note 8: 2960х1440 точек (QuadHD+) и 18,5:9. А вот диагональ дисплея чуть-чуть подросла до 6,4 дюйма против 6,3 у предшественника. Работает тут и Always on Display, чтобы в режиме ожидания отображать время, сообщения о звонках и уведомлениях, заряд аккумулятора.



Экран в Note 9 на 27% ярче, чем в Note8. Его контрастность на 32% выше. Значение абсолютной точности цвета улучшилось даже относительно Galaxy S9: 0,5 против 0,7. Для сравнения, у iPhone X оно равно единице (чем меньше, тем лучше).

Радует, что компания вновь не отказалась от 3,5 мм аудиоразъема, есть стереодинамики AKG, с поддержкой Dolby Atmos объемного звука, поддержка беспроводной зарядки и Bluetooth 5.0, кнопка активации Bixby, модуль NFC, а корпус по-прежнему защищен по стандарту IP68. Сохранились и все фирменные фишки Edge-панели, вроде быстрого доступа к избранным контактам или приложениям.



Самым главным внешним преображением по сравнению с предшественником стал сканер отпечатков пальцев, который переехал ниже сдвоенного модуля тыльной камеры. Новинка будет доступна в трех цветах: золотом (медный), синем и черном

Отдельно стоит сказать о камере. Основной модуль на 12 Мп также способен менять диафрагму между f/1,5 и f/2,4 для съемки в темноте и при ярком свете. Второй модуль позволяет снимать с двукратным оптическим приближением и используется при создании портретных фотографий. Помимо этого, появилась возможность менять степень размытия заднего фона на уже готовых снимках. Время записи замедленного видео с частотой 960 кадров в секунду увеличили до 0,4 секунды - вдвое больше по сравнению с Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus.

Камера обзавелась функциями искусственного интеллекта и распознает до 20 сцен, подбирая оптимальный режим съемки. Кроме того, смартфон находит смазанные снимки или фотографии с закрытыми глазами и предупреждает пользователя об этом.



Важно, что в новой модели усовершенствована система охлаждения, что позволит полностью исключить перегрев смартфона и, тем более, более неприятные происшествия с ним.

Цена нового смартпэда - 2099 АZN, при этом, при покупке до 16 сентября каждый покупатель получит в подарок беспроводную зарядку, а также комплект зарядных устройств (Power Pack).

Официальные партнеры Samsung в Азербайджане - Baku Electronics, Kontakt Home, Irshad Electronics, Maxi.az, Soliton.

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