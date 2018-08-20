В Азербайджане подорожали эти драгметаллы

Стоимость банковских металлов в Азербайджане в понедельник выросла, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, унция золота 20 августа подорожала по сравнению с минувшей пятницей на 15,708 маната, составив 2016,081 маната, серебра - на 0,2018 маната, до 25,118 маната, платины - на 18,0965 маната, до 1343,7905 маната, палладия - на 31,331 маната, до 1550,0855 маната за унцию.

Название 20.08.18 17.08.18 Золото XAU 2016,081 2000,373 Серебро XAG 25,118 24,9162 Платина XPT 1343,7905 1325,694 Палладий XPD 1550,0855 1518,7545

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook