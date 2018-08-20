На полках магазинов появилась новая ограниченная серия воды «Aquavita» со словами поддержки игрокам Национальной сборной команды

Компания "Тадж", одна из первых компаний в Азербайджане, созданная для обеспечения населения качественной питьевой водой, запустила новый проект в поддержку Национальной Сборной Команды по футболу "Поддержи Национальную Команду!".

Торговая марка "Aquavita", в преддверии Лиги Наций УЕФА выпустила уникальную серию воды с изображением футболистов и со словами в адрес болельщиков в поддержку игроков национальной сборной.

Главная идея серии - это поддержка игроков национальной сборной в Лиге наций УЕФА, на международном футбольном турнире среди сборных Европы. На бутылках этой ограниченной серии "Aquavita" помимо специального дизайна и слов в поддержку игроков, также указаны даты международных встреч сборной, которые состоятся в городе Баку, а именно: 7 сентября Азербайджан - Косово, 14 октября Азербайджан - Мальта, 17 ноября Азербайджан - Фарерские острова. Надпись "Поддержи Национальную Команду!", размещенный на этикетке, призывает болельщиков на стадион, задает патриотичный настрой и уверенность в победе!

Стоит отметить, что сотрудничество компании "ТАДЖ" с Ассоциацией Футбольных Федераций Азербайджана (АФФА) началось в 2005 году, в рамках которого торговая марка "Aquavita" стала официальным водным брендом на играх Национальной сборной команды.

Торговая марка "Aquavita" поддерживает здоровый образ жизни, который является основной идеологией компании "ТАДЖ" и является партнером многих спортивных клубов и мероприятий.

"Aquavita" уникальна тем, что сохраняет в себе все минералы, которыми ее наградила природа. Вода поступает с глубины 420 метров из артезианской скважины, расположенной в экологически чистом лесном массиве села Сусайгышлак Хачмазского района страны. Она надёжно защищена от биологического и химического загрязнения из окружающей среды.

Компания "ТАДЖ" создана более 20ти лет назад. Использование высококачественного сырья, передовой техники и прогрессивной технологии, а также привлечение к работе квалифицированных специалистов России, Германии, Франции, Турции, занимающихся проблемами водоподготовки, обеспечивают высокую пищевую ценность и прекрасные вкусовые качества продукции компании.