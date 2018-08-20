Жители Азербайджана и туристы потратили в ресторанах почти 800 млн.

Оборот объектов общественного питания в Азербайджане в январе-июле вырос на 5,1%.

Как сообщили в Государственном комитете по статистике, оборот объектов общепита за отчетный период составил 778,5 млн. манатов, с годовым ростом на 5,1%.

"41,1% оборота объектов общепита приходится на юридических лиц и 58,9% на физических. Оборот объектов юридических лиц к аналогичному периоду прошлого года вырос на 4,9% до 316,6 млн. манатов", - сообщили в госкомстате.