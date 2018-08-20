Центробанк Азербайджана проведет очередной депозитный аукцион

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в понедельник принял у азербайджанских банков 350 миллионов манатов на депозитном аукционе. Об этом говорится в сообщении ЦБА, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, спрос на аукционе составил 569,29 миллиона манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 8,01 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

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