Центробанк Азербайджана продает ноты на крупную сумму
20 августа 2018 17:42 237
На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 24 августа состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 250 миллионов манатов. Об этом сообщает в понедельник БФБ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На аукцион будут выставлены 2,5 миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот - 19 сентября 2018 года.
Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.
Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.
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