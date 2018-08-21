Азербайджан увеличит экспорт продукции в Центральную Европу

До конца текущего года Азербайджан планирует увеличить экспорт своей продукции в страны Центральной Европы, а именно в Польшу.

Об этом сообщил Trend в четверг торговый представитель Азербайджана в Польше Неймят Нагдалиев, передает Day.Az.

По его словам, за январь - июль текущего года товарооборот между Азербайджаном и Польшей составил 50,137 миллиона долларов. При этом экспорт из Азербайджана в Польшу составил 4,435 миллиона долларов, а импорта - 45,702 миллиона долларов.

Учитывая, что за семь месяцев прошлого года товарооборот между Азербайджаном и Польшей составил 37,06 миллиона долларов, рост товарооборота в нынешнем году составил 35,3 процента.

"Динамика роста товарооборота по итогам последних пяти лет держится примерно на одном уровне, поэтому ожидать серьезного роста товарооборота пока не приходится. Тем не менее, безусловно, мы работаем и в этом направлении", - сообщил торгпред.

По его словам, на сегодняшний день основная доля в экспорте азербайджанской продукции в Китай и страны Центральной Европы приходится на алкогольные напитки, соки, компоты.

"В дальнейшем Азербайджан намерен сосредоточиться на развитии сотрудничества с Польшей в таких областях, как сельское хозяйство, транспорт, химическая промышленность, информационные технологии, туризм, мелкая электроника. Сегодня для этого имеются все предпосылки, и, кстати, в минувшем году Азербайджан был определен министерством экономического развития Польши как один из 22 наиболее перспективных рынков для польских компаний во всем мире", - сказал Нагдалиев.

Он напомнил, что в 2017 году Польша стала четвертым по величине торговым партнером Азербайджана.

На сегодняшний день крупнейшими торговыми партнерами Азербайджана являются Россия, Италия, Турция, Израиль, Германия и Китай.

Польша является шестым по величине рынком в Европейском союзе с быстрорастущей экономикой: в 2017 году рост ВВП страны составил 4,6 процента, а прогноз на 2018 год - 3,8 процента.