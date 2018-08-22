Азербайджан и Россия создадут новые совместные предприятия - ДЕТАЛИ

В ближайшее время азербайджанские и российские компании могут создать совместные предприятия в сферах промышленности, фармацевтики и строительства, сказал в интервью Trend исполнительный директор Российско-Азербайджанского делового совета Юрий Данилов, передает Day.Az.

Данилов отметил, что уже есть проекты [в рамках создания совместных предприятий], которые находятся в высокой стадии готовности, одобренные как азербайджанской, так и российской стороной.

По его мнению, другими целесообразными для сотрудничества и создания совместных предприятий сферами можно считать металлообработку, нефтяное машиностроение, химическую промышленность, вагоностроение, производство строительных материалов и переработку сельхозпродукции.

"Сегодня мы наблюдаем большую заинтересованность российского бизнеса в работе на рынках Азербайджана", - сказал он, добавив, что, в частности, в состав совета сегодня входят 75 членов.

Дальнейшие шаги по развитию российско-азербайджанского сотрудничества

Как отметил Данилов, сегодня российско-азербайджанское сотрудничество выходит на новый уровень и наблюдается большая заинтересованность бизнес-сообществ двух стран развивать тесные торговые отношения.

"Считаю, что сегодня важно двигаться к упрощению торгово-экономического взаимодействия, созданию совместных российско-азербайджанских производств на территории Азербайджана, а также важно совместно использовать технологии и транзитный потенциал республики", - сказал он.

При этом, продолжил исполнительный директор, торговый потенциал между странами в полной мере еще предстоит реализовать.

"Считаю, что потенциал очень большой. По многим отраслям мы можем продвинуться и увеличить сотрудничество. Сегодня органы власти обеих стран ведут активный диалог по развитию двусторонних отношений и снятию барьеров для бизнеса. Я также могу констатировать существенный рост заинтересованности российского бизнеса в увеличении экспорта товаров, произведенных в нашей стране, в Азербайджан", - резюмировал собеседник агентства.

Российско-деловой совет активизирует деятельность

Данилов напомнил, что 17 июля 2018 года по итогам заседания Российско-Азербайджанского делового совета был избран новый председатель Совета - президент Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик.

"В настоящее время актуализируется членская база Совета, формируется перечень перспективных проектов двустороннего сотрудничества, осуществляется подготовка предложений по их реализации. В ближайшее время планируется провести ряд значимых мероприятий, в числе которых IX российско-азербайджанский межрегиональный форум в Гяндже, заседание российско-азербайджанской межправительственной комиссии (МПК) и другие. Во всех этих мероприятиях Российско-Азербайджанский деловой совет примет активное участие", - отметил он.

Решение о создании Российско-Азербайджанского делового совета было принято в 2015 году в рамках XV заседания межправительственной комиссии, а учредительное заседание совета прошло в мае 2016 года.

Основная цель совета - расширение и развитие деловых контактов, взаимовыгодного сотрудничества между российскими и азербайджанскими предпринимателями, продвижение российского бизнеса на рынки Азербайджана, организация конструктивного диалога деловых кругов обеих стран, выявление возможностей для расширения и диверсификации российско-азербайджанского взаимодействия в деловой сфере, включая совместные инвестиционные проекты, реализуемые на территории Азербайджана.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией в январе-июле 2018 года составил 1,3 миллиарда долларов. На РФ приходится 7,89 процента всего внешнеторгового оборота республики. За год товарооборот между странами вырос почти на 17 процентов.