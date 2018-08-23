Консорциум TAP о ходе строительства трубопровода

Работы по реализации проекта Трансадриатического трубопровода (TAP) достигли максимальной высоты, предусмотренной в проекте - 2,1 километра над уровнем моря. Об этом говорится в сообщении консорциума TAP AG, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отмечается, что переход Марта на горе Островица (Албания), где в настоящий момент ведутся работы, объединяет регионы Корча и Скрапари, являясь также соединительным пунктом между западным и восточным сегментами TAP. Строительные работы на этом высокогорном участке являются одним из наиболее технически сложных сегментов строительства трубопровода. Тем не менее, работы продолжаются по запланированному графику, с соблюдением высочайших стандартов безопасности, сообщает консорциум.

"Завершение работ на данном участке являются одной из основных инженерных задач, стоящих перед нами. Необходимо проложить трубопровод диаметром в 1,2 метра, в сложном горном рельефе с крутыми склонами, на значительной высоте. Несмотря на непростой рельеф, реализация проекта на данном участке продолжается по графику. Мы привержены соблюдению всех стандартов безопасности, мы правильно подготовили работников и используем современные технологии. Все эти элементы делают нашу работу легче и безопаснее", - отметил заместитель представителя TAP на участке в Корче Джеймс Купер.

TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

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