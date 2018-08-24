Центробанк Азербайджана привлечет у банков 350 млн манатов
24 августа 2018 17:22 193
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 27 августа проведет очередной депозитный аукцион, сообщает в пятницу ЦБА.
В рамках аукциона Центробанк планирует привлечь 350 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 8,01-9,99 процента. Срок размещения средств - 14 дней.
Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года.
В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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