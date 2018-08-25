Азербайджан значительно сократит госдолг до 2026 года - ПРОГНОЗ

Правительство Азербайджана планирует довести к 2026 году общий объем государственного долга до уровня ниже 15 процентов, следует из "Средне- и долгосрочной стратегии по управлению государственным долгом", утверждённой в пятницу Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Так, согласно стратегии, если в 2018 году соотношение общего объёма госдолга к ВВП прогнозируется на уровне 23,9 процента (10,4 миллиарда долларов), то в 2025 году правительство рассчитывает довести его до 14,1 процента (7,7 миллиарда долларов).

При этом, в 2025 году на долю внешнего долга придется 6,5 миллиарда долларов (12 процентов от ВВП), а внутреннего - два миллиарда манатов (2,1 процента от ВВП).

Прогноз правительства по государственному долгу 2018-2025 годы:

Основная задача внедрения новой стратегии заключается в обеспечении устойчивости госдолга и снижении его доли по отношению к ВВП.