Азербайджан значительно сократит госдолг до 2026 года - ПРОГНОЗ
Правительство Азербайджана планирует довести к 2026 году общий объем государственного долга до уровня ниже 15 процентов, следует из "Средне- и долгосрочной стратегии по управлению государственным долгом", утверждённой в пятницу Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Так, согласно стратегии, если в 2018 году соотношение общего объёма госдолга к ВВП прогнозируется на уровне 23,9 процента (10,4 миллиарда долларов), то в 2025 году правительство рассчитывает довести его до 14,1 процента (7,7 миллиарда долларов).
При этом, в 2025 году на долю внешнего долга придется 6,5 миллиарда долларов (12 процентов от ВВП), а внутреннего - два миллиарда манатов (2,1 процента от ВВП).
Прогноз правительства по государственному долгу 2018-2025 годы:
Основная задача внедрения новой стратегии заключается в обеспечении устойчивости госдолга и снижении его доли по отношению к ВВП.
Правительство намерено удерживать верхний предел госдолга к ВВП на уровне не более 30 процентов в период с 2018 по 2025 годы, а в целом же снизить общий госдолг до уровня ниже 20 процентов. В то же время, расходы на обслуживание госдолга, как ожидается, будут сокращены до менее чем 15 процентов ВВП.
Одной из основных задач также будет поддержка развития местных финансовых рынков. С этой целью Центральный банк и Палата надзора над финансовыми рынками будут работать над формированием вторичного рынка.
В случае, если в дальнейшие годы произойдет изменение курса валюты или процентных ставок, что приведет к росту расходов на обслуживание госдолга, то для финансирования этой разницы планируется осуществлять выпуск государственных ценных бумаг на внутреннем рынке.
Прогноз по расходам на обслуживание госдолга 2018-2025 годы:
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