Правительство Азербайджана улучшило прогнозы по росту экономики

Правительство Азербайджана значительно улучшило прогнозы по росту экономики страны на ближайшие два года, следует из "Средне- и долгосрочной стратегии по управлению государственным долгом", утвержденной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, если раньше правительство ожидало рост ВВП в 2018 году на уровне 1,5 процента, то сейчас прогноз увеличен до двух процентов. На 2019 год прогноз пересмотрен с 1,4 процента до 3,1 процента.

Прогнозы правительства Азербайджана по росту ВВП на 2018-2021 годы:

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Текущий прогноз Номинальный ВВП (млн. манатов) 74 646,9 75 389,2 81 245 84 973,1 Реальные темпы роста ВВП (%) 2,0 3,1 3,5 2,4 Предыдущий прогноз Номинальный ВВП (млн. манатов) 69 396 72 727 77 403 81 053 Реальные темпы роста ВВП (%) 1,5 1,4 3,7 2,9 "В 2018 году и среднесрочный период будет сохранена позитивная динамика по экономическому росту. Наравне с местными прогнозами, рост экономики Азербайджана прогнозируют также Всемирный банк и Международный валютный фонд", - говорится в документе.

Отметим, что в последнее время экономика Азербайджана демонстрирует стабильный рост. Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings, Standard & Poor's и Moody's отмечают позитивные изменения в экономике страны. В частности, S&P прогнозирует средний рост ВВП Азербайджана на уровне трех процентов до 2022 года. При этом безработица будет держаться на уровне приблизительно пяти процентов. Moody's повысило свои прогнозы по росту экономики страны, а агентство Fitch отмечает, что в республике сохранится широкая политическая и социальная стабильность.

По данным Государственного комитета по статистике, в январе-июле 2018 года ВВП Азербайджана вырос на 0,2 процента. За год рост демонстрировали многие сектора экономики. Так, производство промышленной продукции выросло на 0,7 процента, сектор сельского хозяйства - на 6,5 процента, сектор услуг информации и связи - на 7,2 процента, грузоперевозки - на 1,2 процента. Доходы населения в течение года выросли на 9,4 процента.

Согласно стратегии, правительство также ожидает снижения уровня инфляции в среднесрочный период. Как отмечается, это также позволит создать почву для дальнейшего снижения учетной ставки [сейчас она составляет 10 процентов] и для перехода от сужающей денежной политики к нейтральной.

Прогноз по инфляции на 2018-2021 годы: