Правительство Азербайджана улучшило прогнозы по росту экономики
Правительство Азербайджана значительно улучшило прогнозы по росту экономики страны на ближайшие два года, следует из "Средне- и долгосрочной стратегии по управлению государственным долгом", утвержденной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Так, если раньше правительство ожидало рост ВВП в 2018 году на уровне 1,5 процента, то сейчас прогноз увеличен до двух процентов. На 2019 год прогноз пересмотрен с 1,4 процента до 3,1 процента.
Прогнозы правительства Азербайджана по росту ВВП на 2018-2021 годы:
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
Текущий прогноз
|
Номинальный ВВП (млн. манатов)
|
74 646,9
|
75 389,2
|
81 245
|
84 973,1
|
Реальные темпы роста ВВП (%)
|
2,0
|
3,1
|
3,5
|
2,4
|
Предыдущий прогноз
|
Номинальный ВВП (млн. манатов)
|
69 396
|
72 727
|
77 403
|
81 053
|
Реальные темпы роста ВВП (%)
|
1,5
|
1,4
|
3,7
|
2,9
"В 2018 году и среднесрочный период будет сохранена позитивная динамика по экономическому росту. Наравне с местными прогнозами, рост экономики Азербайджана прогнозируют также Всемирный банк и Международный валютный фонд", - говорится в документе.
Отметим, что в последнее время экономика Азербайджана демонстрирует стабильный рост. Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings, Standard & Poor's и Moody's отмечают позитивные изменения в экономике страны. В частности, S&P прогнозирует средний рост ВВП Азербайджана на уровне трех процентов до 2022 года. При этом безработица будет держаться на уровне приблизительно пяти процентов. Moody's повысило свои прогнозы по росту экономики страны, а агентство Fitch отмечает, что в республике сохранится широкая политическая и социальная стабильность.
По данным Государственного комитета по статистике, в январе-июле 2018 года ВВП Азербайджана вырос на 0,2 процента. За год рост демонстрировали многие сектора экономики. Так, производство промышленной продукции выросло на 0,7 процента, сектор сельского хозяйства - на 6,5 процента, сектор услуг информации и связи - на 7,2 процента, грузоперевозки - на 1,2 процента. Доходы населения в течение года выросли на 9,4 процента.
Согласно стратегии, правительство также ожидает снижения уровня инфляции в среднесрочный период. Как отмечается, это также позволит создать почву для дальнейшего снижения учетной ставки [сейчас она составляет 10 процентов] и для перехода от сужающей денежной политики к нейтральной.
Прогноз по инфляции на 2018-2021 годы:
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
Инфляция (среднегодовая, в %)
|
6,1
|
4,7
|
3,3
|
3,1