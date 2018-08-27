Если взимаются проценты — BirKart возвращает вдвойне

Kapital Bank представляет очередную кампанию для владельцев BirKart. Согласно условиям, в случае взыскивания процентов или комиссионных с клиента во время покупок в рассрочку у партнеров BirKart, банк обязуется компенсировать эту сумму в двойном размере.

Если клиенты столкнутся с подобным случаем, им необходимо будет обратиться в службу обслуживания клиентов по номеру 196 или посредством веб-сайта www.birkart.az/online-order/suggestion. Заявка клиента рассматривается Банком в течение 7 рабочих дней и в случае подтверждения лишняя сумма возвращается на счет BirKart клиента максимум в течение 3 рабочих дней. Цель акции, которая продлится до 10 сентября 2018 года, заключается в том, чтобы показать, что в партнерских магазинах BirKart проценты и комиссионные действительно отсутствуют.

Следует отметить, что BirKart могут приобрести и клиенты, которые не получают пенсию и зарплату посредством Kapital Bank. Карта станет доступной всем лицам, которым в момент подачи заявки в любой филиал банка свыше 18 лет. BirKart имеет ряд преимуществ, таких как: получение рассрочки (таксита) до 18 месяцев без процентов, до 40 дней беспроцентного кредита при одноразовых платежах, и возможность получить от 1,5% до 30% кешбэка при оплате продуктов и услуг. Карта выпускается на базе платежной системы Visa сроком до 36 месяцев и обеспечивается бесплатным SMS-уведомлением со стороны Kapital Bank.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в службу обслуживания клиентов по номеру 196. Kapital Bank, имея самую большую филиальную сеть, оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях во всех районах и городах Азербайджана.